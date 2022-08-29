بوتين يؤيد فكرة إنشاء مراكز خاصة لدمج المهاجرين الجدد

أيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين فكرة إنشاء مراكز خاصة لدمج المهاجرين الجدد لمنع العزلة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص داخل المجتمع الروسي، بحسب موقع نوفوستي التابع لوكالة أنباء الروسية.

اتخاذ تدابير فاعلة لدمج المهاجرين الجدد

وأكد خلال اجتماع له مع رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون القوميات، إيجور بارينوف ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لدمج المهاجرين الجدد عن طريق منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.

فكرة المراكز جاءت من «بارينوف» وأثنى عليها الرئيس الروسي الذي تخوض بلاده حربا ضد جارتها أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي، وضمت جزءا من أراضيها الأمر الذي يضيف مواطنين روسيين جددا يجب دمجهم في روسيا الاتحادية أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، بحسب «نوفوستي».

تعليق بوتين على الأمر

وقال بوتين في الاجتماع: «أتحدث مع عدد من الرؤساء، ممن يعربون عن استعدادهم للمساعدة، يتعين فقط أن نكون أكثر نشاطا في هذا الصدد، فلا أحد يعارض ذلك، بل على العكس، وقد كنت في أوزبكستان وطاجيكستان وفي قيرغيزستان، وكلهم على استعداد للعمل معنا بكل سرور، وهم مهتمون بذلك، إنهم يدركون جيدا أن الناس، عندما يغادرون أوطانهم، ويأتون إلينا، يجب أن يتأقلموا، وأن يعرفوا ثقافتنا ولغتنا وبالطبع التشريعات الروسية».

ويتشكل الاتحاد الروسي الذي ظهر للعالم بانهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 من 22 جمهورية، منها شبه جزيرة القرم غير معترف بها دوليا بشكل موسع.

وتنقسم روسيا بحسب دستورها إلى 85 كيانا اتحاديا، وتعتبر الأمم المتحدة أن شبه جزيرة القرم أراض غير تابعة لروسيا التي ضمتها في عام 2014 من جارتها الأوكرانية وسط غضب أوروبي.