«قومي المرأة» ينظم دورة لتدريب القيادات الدينية على تناول القضايا السكانية والصحية

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية، دورة تدريبية لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية «جلسات الدوار»، التي تستهدف 100 قيادة دينية يتم تدريبهم للمرة الأولى، وتستمر على مدار 3 أيام.

تخطيط البرامج والحملات بالمجلس

وشهد الافتتاح حضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقا، والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقا.

وافتتحت الدورة التدريبية إيزيس محمود، مؤكدة أهمية رفع الوعي بالقضية السكانية من خلال التواصل الجماهيري مع المواطنين بكافة القرى والنجوع، موضحة أهمية التعاون مع القيادات الدينية باعتبارهم قيادات مؤثرة بالمجتمع، وتمكينهم من نقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها حول القضية السكانية إلى زملائهم، وكذلك المواطنين بالمحافظات؛ لتنفيذ جلسات التوعية المجتمعية لنشر أهمية تشارك الأدوار داخل الأسرة.

وأكد الدكتور بهاء شوكت، أهمية رفع الوعي الصحي عن طريق القطاع الديني، لافتا إلى أهمية الخطاب الديني ومدى تأثيره على الجمهور، ما يساهم بشكل كبير في تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة، واستعرض طرق استخدام مهارات التواصل في تقديم المعلومات الصحيحة.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أهمية مشروع تنمية الأسرة المصرية خاصة وأنه لا يقتصر فقط على ضبط النمو السكاني بل يعتمد على تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان مع معالجة الموضوعات الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأكد الدكتور جابر طايع، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الأسرة من حيث تحقيق التوازن بين التنمية وموارد الدولة؛ فتنمية الأسرة تتحقق بالتصدي للظواهر الخاطئة كالزواج المبكر والختان، وغيرها.