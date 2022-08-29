تعرف على موعد بداية الدراسة 2023 للجامعات والمدارس

يبحث الملايين من أولياء الأمور بالمحافظات عن كل ما يتعلق بتفاصيل وأخبار التعليم الجامعي وماقبل الجامعي، خاصة فبما يتعلق بموعد بداية الدراسة 2023 للجامعات والمدارس، وهو ما حسمه كلاً من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بالنسبة للتعليم الجامعي وما أقرته وزارة التربية والتعليم، ليسدل الستار نهائياً على الموعد النهائي للعام الدراسي الجديد 2022ـ2023 .

موعد بداية الدراسة 2023 للجامعات والمدارس

وبالنسبة لموعد بداية الدراسة 2023 للجامعات والمدارس، أقر الأعلى للجامعات الحكومية الخريطة الزمنية للعام الجديد والتي من المقرر أن تبدأ 1 أكتوبر المقبل بمختلف الجامعات والمعاهد، مع ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والتجهيزات المتعلقة ببدء الدراسة والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .

موعد بدء الدراسة 2023 في المدارس الحكومية والخاصة

وبالنسبة لموعد بداية الدارسة 2023 في المدارس الحكومية والخاصة، قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، أسبوعا، عن الموعد المقرر سابقا بـ24 سبتمبر، ليبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل.