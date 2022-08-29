حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعاني مواليد برج العقرب من صعوبة الثقة بالآخرين، وهو متملك يشعر دائمًا بالغيرة التي تصل للتملك لمن يحبهم، كما أنه غيور يبحث دائمًا عن الأمان وإذا لم يكن شريكة قادر على احتوائه فأن الحياة تتحول إلي جحيم قاسي.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العقرب، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تميل للانعزال ومع ذلك تستطيع أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.