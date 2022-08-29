السيطرة على حريق محدود في مخزن بحلوان.. صور

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود داخل مخزن تابع لمحل عطارة دون خسائر بشرية أو مصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية عندما ورود بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بنشوب حريق في شارع حيدر بمنطقة حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وانتقل المقدم إسلام عماد نائب مأمور قسم شرطة حلوان، والرائد محمود عاطف معاون أول مباحث حلوان، وملازم أول عمر عز، رئيس الدورية، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

ماس كهربائي وراء الحريق

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، أن سبب الحريق ماس كهربائي نتج عن مجموعة توصيلات كهربائية تسببت في نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جناية وبسؤال صاحب المخزن لم يتهم أحدا.

إجراءات يجب اتباعها عند وقوع حريق

أما عن الإجراءات التى يجب اتباعها عند حدوث مثل تلك الحرائق، كشف اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية السابق في حديثه لـ«الوطن»، عن أنه لا بد فور نشوب الحريق من إخلاء المكان من الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز، وإخراج الأشخاص من المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء.

وبشأن التعرض للدخان، قال عبدالقادر إنه يتم في تلك الحالة النوم على الأرض لتفادي استنشاق الدخان الناتج عن الحريق لأنه أخطر بكثير من النار نفسها، مؤكدا ضرورة وضع الأوراق المهمة حين حدوث حريق داخل علب مصنوعة من الصاج لتفادي احتراقها.