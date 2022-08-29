السيطرة على حريق في عقار تحت الإنشاء بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق أعلى عقار تحت الإنشاء في مشروع سكني في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث اندلعت النيران في الفوم العازل للسطح بالدور الـ11 في بالعقار، وتم إخماد النيران التي تسببت في إصابة شخص باختناق نتيجة كثافة الأدخنة، وتم علاجه في مكان الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته، وطلبت تحريات المباحث، وتشكيل لجنة من حي شرق شبرا لمعاينة موقع الحريق وتأثيره على المبنى.

تفاصيل حريق عمارة شبرا

وتلقى مامور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا، يفيد نشوب حريق بعقار تحت الإنشاء في مشروع سكني بدائرة الحي، وأُخطر مدير امن القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والأدخنة الكثيفة التي غطت المنطقة.

معاينة حريق عمارة شبرا الخيمة

وتبين نشوب الحريق في عقار تحت الإنشاء بالدور الـ11، وعدم وجود خسائر بشرية، وتعامل الإسعاف مع حالة اختناق واحدة نتيجة الأدخنة.

كما تبين أن العقار ضمن مشروع «أهالينا» للإسكان، حيث نشب الحريق بالفوم المخصص لعزل السطح بقسم ثان شبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق، حيث انتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف لموقع الحريق وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي الطوابق والعقارات المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.