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مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم ميكروباص وعربة كارو بالغربية

كتب:

عاصم هشام
11:15 ص | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها وأصيب زوجها بكدمات وسحجات متفرقة في جميع أنحاء الجسد، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وعربة كارو كانا يستقلنها، حال سيرهما بطريق طنطا شبرا نباص، وسقوط الزوجة في ترعة الجعفرية، بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور، محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تصادم بين ميكروباص وكارو

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، مما أدي إلي سقوط سيدة داخل إحدى المجاري المائية، وإصابة زوجها، بإصابات متفرقة.

التحريات والمعاينة 

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات من الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وعربة كارو، على الطريق الواصل بين مدينة طنطا، وقرية شبرا نباص، مما أدى إلي مصرع سيدة تدعي «نوال ال. ل.» تبلغ من العمر 47 عاما، وإصابة زوجها و يدعى «شوادفي. ل»، يبلغ من العمر 50 عاما.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة السيدة، ونقلها إلى مستشفى قطور المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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