مليون جنيه إجمالي إيرادات 6 أفلام بدور العرض خلال يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات الأفلام بدور العرض، البالغ عددها 6 أفلام، أمس الإثنين، مشيرا إلى تواضع الإيرادات بشكلٍ كبير، إذ بلغ الإجمالي 1.045 مليون جنيه فقط.

تسليم أهالي يواصل الصدارة

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ما زال يُحافظ على الصدارة والتمسك بالمركز الأول، إذ بلغت إيرادات أمس الإثنين 358 ألف جنيه، فيما يلاحقه «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، حيث حصد 259 ألف جنيه في شباك التذاكر.

«عمهم» لـ محمد عادل إمام في المركز الثالث

وأضاف الموزع السينمائي، أنّ فيلم عمهم، للفنان محمد عادل إمام، جاء في المركز الثالث، بإيرادات 179 ألف جنيه، تلاه فيلم بحبك بطولة الفنان تامر حسني، حيث حصد في شباك التذاكر 117 ألف جنيه فقط.

وأشار إلى المركز الخامس كان من نصيب فيلم خطة مازنجر، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، حيث حقق إيرادات 94 ألف جنيه، أما فيلم الدعوة عامة لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن، جاء في المركز السادس والأخير، مُحققًا 36 ألف جنيه فقط.

أفلام جديدة بالسينمات في الأشهر الأخيرة من 2022

وفي سياق متصل، تستعد دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة التي يشارك في بطولتها أبرز نجوم السينما المصرية، من بينها فيلم «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل، وفيلم «أخي فوق الشجرة»، للمخرج محمود كريم، وبطولة رامز جلال.