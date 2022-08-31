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أسعار السيارات المستعملة موديلات حديثة أقل من 150 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
04:22 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022
سيارة - صورة أرشيفية

سيارة - صورة أرشيفية

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية بعد موجة أزمة التضخم المالية في العالم.

وقال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات في مصر شهدت تذبذبا في الأسعار خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي نتج عنها تخفيض عملية الإنتاج في السيارات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

وتابع أن من ضمن الأسباب في تذبذب أسعار السيارات الجديدة والمستعملة  بسبب انتشار فيروس كورونا.

أسعار السيارات المستعملة

سكودا أوكتافيا A4 2001

متوسط سعر السيارة  فى السوق المحلية : 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة  فى السوق المحلية :131,000 جنيه

شيفروليه أوبترا 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :  120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :  130,000 جنيه

كيا بيكانتو 2009

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :  120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  112,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :  128,000 جنيه

اسبيرانزا تيجو 2009

متوسط سعر السيارة  فى السوق المحلية : 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  112,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :128,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :  120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق :  114,000 جنيه      

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :130,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :  120,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :  128,000 جنيه

شيرى انفى 2018  

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :120,000 جنيه        

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :  124,000 جنيه

بى واى دى F3 2016

متوسط سعر السايرة فى السوق المحلية :  121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :   110,000 جنيه

أعلى سعر للسايرة فى السوق المحلية :  128,000 جنيه

 

أوبل كورسا 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :  124,000 جنيه

اسبيرانزا تيجو 2011

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرية: 123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  116,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 133,000 جنيه

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