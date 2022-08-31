أسعار السيارات المستعملة موديلات حديثة أقل من 150 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
04:22 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022
سيارة - صورة أرشيفية
شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية بعد موجة أزمة التضخم المالية في العالم.
وقال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات في مصر شهدت تذبذبا في الأسعار خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي نتج عنها تخفيض عملية الإنتاج في السيارات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
وتابع أن من ضمن الأسباب في تذبذب أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بسبب انتشار فيروس كورونا.
أسعار السيارات المستعملة
سكودا أوكتافيا A4 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :131,000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 130,000 جنيه
كيا بيكانتو 2009
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 112,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 128,000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2009
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 112,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :128,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق : 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :130,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :111,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 128,000 جنيه
شيرى انفى 2018
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 124,000 جنيه
بى واى دى F3 2016
متوسط سعر السايرة فى السوق المحلية : 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 110,000 جنيه
أعلى سعر للسايرة فى السوق المحلية : 128,000 جنيه
أوبل كورسا 2010
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 124,000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2011
متوسط سعر السيارة فى السوق المصرية: 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 116,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 133,000 جنيه