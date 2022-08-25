السكة الحديد: لدينا نظام لحجز التذاكر إلكترونيا.. والإيرادات معلومة

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أنّ حجوزات تذاكر القطارات العاملة على كل الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، تكون عبر نظامٍ إلكتروني، مشيرًا إلى أنّ إيرادات الهيئة معلومة وتورد بشكلٍ يومي، نافياً تشكيل لجان تفتيش داخل القطارات للإطلاع على الإيرادات؛ لأنّ هذا الكلام عار تماماً عن الصحة.

السكة الحديد: حجوزات تذاكر القطارات اليومية معروفة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حجوزات تذاكر القطارات معروفة ومعلومة بشكل يومي، وتكون عبر نظام حجوزات التذاكر الإلكتروني، لافتًا إلى أنّ هيئة السكة الحديد يكون لديها كل المعلومات عن حجوزات القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من خلال عدد الكراسي التي تم حجزها، وعدد الركاب في كل قطار.

ونوّه بأنّ الهيئة تعمل على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

السكة الحديد: صيانات دورية للقطارات قبل ساعات التشغيل

وأضاف المصدر، أنّ جميع قطارات السكة الحديد العاملة على كل الخطوط تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين وحركة مسير القطارات، مؤكدًا أنّ الهيئة تنفّذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ للحد من كورونا؟

ونوّه بأنّ الهيئة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019.

خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية؛ لتقديم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة؛ للقضاء نهائيًا على تأخيرات القطارات، والحد من حوادث القطارات.