حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج العقرب أنه طموح يسعى دائمًا للنجاح فهو يمتلك العزيمة والذكاء والقدرة على التعامل مع المشاكل، ما يجعله ينجح في مجالاته في فترة قصيرة، كما أنه يحب التعرف على أشخاص جدد، لكن طبعة الشك يجعله يعاني من مشاكل.

وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة، وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.