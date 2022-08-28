«الداخلية» تكشف تفاصيل منع قائد سيارة فتاة ووالدتها من النزول: تصالحتا معه

كشفت وزارة الداخلية حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تضرر فتاة ووالدتها من قيام سائق سيارة أجرة «تاكسي» بتغيير خط سيره حال استقلالهما برفقته بمدينة طنطا بالغربية ومنعهما من النزول.

الداخلية تكشف حقيقة منع فتاة ووالدتها من النزول من تاكسي

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وباستدعائها وسؤالها قررت أنها استقلت السيارة الأجرة المشار إليها رفقة والدتها، وأثناء السير قام قائد السيارة بالتحدث مع إحدى السيدات عبر هاتفه المحمول، وطلب منها انتظاره لتوصيلها، الأمر الذى أثار الشك لديهما فحدثت مشادة كلامية بينهم، وطلبتا النزول من السيارة.

استدعاء قائد السيارة وتم التصالح بالتراضي

وأوضحت «الداخلية» أنه تم تحديد قائد السيارة، وباستدعائه وبسؤاله أيد ما سبق، وأضاف بأنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم عقب تفهمها الأمر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.