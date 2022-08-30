أسعار سيارات جديدة ومستعملة في السوق.. تبدأ من 109 آلاف جنيه

يشهد سوق السيارات تذبذبًا في الأسعار سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة، ويأتي التذبذب لعدة أسباب وفقا لما أوضحه عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، لـ «الوطن».

ويقول «علي» إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على جميع القطاعات ومنها المركبات، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية داخل مصانع السيارات العالمية التي أسفرت عن تخفيض عملية الإنتاج، والسبب الثالث التوتر الجيوسياسي بين أمريكا والصين إضافة إلى تداعيات أزمة «كورونا».

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار سيارات مستعملة وجديدة على النحو التالي:

أسعار سيارات المستعملة

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 130,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة 111,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة 128,000 جنيه.

شيري أنفي 2018

متوسط سعر السيارة: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة : 109,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة : 124,000 جنيه.

«بي واي دي» F3 2016

متوسط سعر السيارة 121,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة 110,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة 128,000 جنيه.

أسعار السيارات الجديدة

وتستعرض «الوطن» أسعار بعض السيارات الجديدة في السوق المصرية.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard -1300 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المصرية 166,900 جنيه.

زوتي Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق: مانيوال / Luxury 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 167,990 جنيه.

سوزوكي التو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 169,900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك للسيارة في السوق المحلية: مانيوال - 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه.