حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج السرطان الشجاعة الكافية لمواجهة المشاكل والصعاب الذي يتعرض له، وهو من الأفراد الذين يرفضون الخيانة والكذب، فعندما يتعرض للخيانة ممن يثق فيه، يدخل في حالة من الاكتئاب والابتعاد عن الجميع حتى يعود إلى طبيعته مرة أخرى.

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، ينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في وضع معاكس فلا تبالغ اليوم في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين: صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.