حظك اليوم برج السرطان الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط، وفي محيط عملك لديك القدرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك»، هكذا قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عن توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج السرطان، الذي يتسم بالشجاعة الكبيرة، فهو يستطيع أن يواجه أي موقف صعب، كما أنه يستطيع أن يكون قائدًا ناجحًا في العمل.

ويصف خبراء الفلك، مولود برج السرطان، أنه من الأشخاص الذين يتسمون بالنجاح الشديد في عملهم ويرجع ذلك لكونهم مخلصون بشكل كبير، ويتقنون أعمالهم لأبعد حد مما يجعلهم يحققون نجاحًا كبيرًا، وينتمى الكثير من المشاهير لهذا البرج الرومانسي العاطفي، ومن بينهم اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني.

واليوم الأحد 28 أغسطس، تستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفية، لمواليد برج السرطان، وفق توقعات خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعاطفيًا، اليوم القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.