حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء من الشخصيات المرنة والقادرة على تحمل التعب والإرهاق في العمل، والذي لا يمكن أن يخذل الآخرين، كما أنه من الشخصيات المخلصة لمن يحبون، ويميل إلى الحفاظ على ترتيب الغرف والأمور فهو يكره الفوضى والضوضاء.

وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال واليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك، ومواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.