عائلة جورج الراسي تستقبل التعازي غدا في كنيسة مار إلياس ببلدة الحدت

لازال الفنان اللبناني جورج الراسي يتصدر محركات البحث على «جوجل»، بعد وفاته إثر حادث سير أليم وقع منذ أيام.

عزاء جديد لـ جورج الراسي

وقررت أسرة الفنان الراحل جورج الراسي استقبال العزاء غداً الاربعاء، في كنيسة مار إلياس في بلدة الحدت قضاء بعبدا، وهي المحافظة التى قضى فيها مراحل طفولته، حسبما أكدت بعض المواقع اللبنانية.

مكان عزاء جورج الراسي

واختارت أسرة الفنان الراحل هذه البلدة، حيث عاش جورج الراسي مرحلة من عمره، وتلقى علومه في مدارسها، وترك فيها الأثر الطيب، وله فيها ذكريات وأصدقاء كثيرين.

وفاة الفنان جورج الراسي

ورحل عن عالمنا جورج الراسي صباح السبت الماضي في حادث سير، حيث كان في طريقه للعودة إلى لبنان بعد إحياء حفل غنائي ناجح على الحدود السورية اللبنانية، وأثناء طريقه اصطدم بحاجز خرساني كبير بشكل قوي، ما تسبب في وفاته على الفور ووفاة مديرة أعماله تاركة 3 أطفال.

نجوم الفن يشاركون في مراسم دفنه

وشارك في مراسم دفن الفنان الراحل آلاف الأشخاص، من بينهم مئات الفنانين، منهم راغب علامة، ووائل جسار، ودخلت شقيقته الفنانة نادين الراسي في حالة بكاء شديدة وتعرضت للإغماء أثناء تشييع جثمانه.

كما شارك في مراسم الدفن فرقة موسيقية لزف الفنان اللبنانى جورج الراسى أثناء صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، بحسب ما نشرته مجلة «الجرس» اللبنانية.