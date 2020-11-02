السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل شب داخل سيارة ملاكي، في أثناء سيرها بكوبري أكتوبر، ما أسفر عن كثافات مرورية، ونجح رجال المرور في سحب السيارة، وإعادة حركة المرور، وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا يفيد نشوب حريق في سيارة ملاكي، في أثناء سيرها بكوبري أكتوبر، وتبين من التحريات الأولية أن السيارة تعطلت، وحدث ماس كهربائي، وتمكن قائدها من الخروج من السيارة، ودفع رجال الشرطة بسيارتين إطفاء إلى مكان الحريق وأخمد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.