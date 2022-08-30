مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. على مدار خمسة أيام

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، لتكون على مدار 5 أيام، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر المقبل وتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر نفسه.

الكتاب الدوري لوزارة المالية

وأصدرت وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي كتابا دوريا، حددت فيه مواعيد صرف مرتبات ثلاثة أشهر متتالية، بداية من شهر يوليو 2022 ثم شهر أغسطس الجاري، ونهاية بشهر سبتمبر المقبل.

ووفقاً للمواعيد التي حددها الكتاب الدوري تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 مبكراً ثلاثة أيام عن شهر أغسطس، إذ صرفت الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة مرتبات الشهر الجاري بداية من يوم الأربعاء 24 أغسطس، وانتهت من الصرف اليوم الثلاثاء 30 أغسطس.

بينما حدد الكتاب الدوري يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر أول يوم لصرف مرتبات العاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، بينما تصرف الجهات مرتبات سبتمبر 2022 للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة أخرى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة المالية مواعيد أخرى لصرف مرتبات سبتمبر 2022 بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في اليومين السابقين، إذ تتيح صرف مرتبات الشهر لكل العاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة أيام الأحد 25 سبتمبر، ثم الاثنين 26 سبتمبر، وأخيراً الثلاثاء 27 سبتمبر المقبل.

إخطار العاملين بمواعيد صرف الرواتب

وشدد الكتاب الدوري على الوزارات والجهات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة بالتنبيه على الجهات بإخطار الموظفين بمواعيد صرف المرتبات، والتأكيد على أن المرتبات ستكون متاحة بماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في نفس المواعيد المقررة سلفاً.