موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. يستمر 5 أيام

يطرح عدد من المواطنين سؤالًا مهمًا في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، خاصة أنه سيكون مرتب الموظفين والعاملين قبل بدء العام لدراسي الجديد، ويحتاجونه لشراء المستلزمات وسداد بعض النفقات الخاصة بالعام الدراسي.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، إذ حددت خلاله أن يكون الصرف على مدار 5 أيام من الأسبوع الأخير في الشهر، لضمان عدم تزاحم وتكدس ما يقرب من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة التابعة له في توقيت واحد.

جاء ذلك في الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة في نهاية شهر يونيو الماضي.

66 وزارة وهيئة صترف مرتبات شهر سبتمبر 2022

ويتم صرف المرتبات شهريًا لحوالي 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية، حيث خصص الكتاب الدوري 3 أيام للموظفين والعاملين بـ66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات.

ويتم التنبيه بشكل شهري على المسؤولين بالوزارات والجهات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة بتوضيح موعد صرف المرتبات لجميع العاملين منعًا للتزاحم، علاوة على التنبيه عليهم بإتاحة صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في المواعيد المقررة والمحددة بالكتاب الدوري، وعقبها للمتخلفين عن الصرف.

وتسعى الدولة خلال هذه الفترة لإتاحة ماكينات الصراف الآلي في الكثير من المناطق وزيادة أعدادها لتوفير الراحة للمواطنين ومنع التزاحم أمام الماكينات، حيث سيتم تغذية الماكينات بشكل دوري لتلبي متطلبات المواطنين الذين لا يفضلون حمل النقود.