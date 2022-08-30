محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاقها بكافة محافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، بهدف إبراز الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

خريطة للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة، بحضور السفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة، والدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لتنمية المجتمع، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة.

التوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وشدد «راشد» خلال الاجتماع على تكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والكليات والجامعات والجهات المهتمة من المستهدفين، للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكداً على تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومسئولي البيئة والمجلس القومي للمراة والمديريات المعنية بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة، والتي بدأ العمل بها من الأحد الماضي الموافق 21 أغسطس 2022، وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، وسيتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022، وفقا للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

كما نوه محافظ الجيزة إلى قراره بتشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإطار التنظيمي للمبادرة.

برامج تدريبية حول ماهية المشروعات الخضراء

وتتولى اللجنة التنفيذية التنسيق مـع المسئول العام للمبادرة لتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بماهية المـشروعات الخضراء، وتحديد قائمة تضم عددا من المشروعات الخضراء والذكية من خلال قواعد منظمة للاختيار، ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وفق معايير حددتها اللجنـة التنظيمية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها في المشروعات المرشحة للمشاركة في المبادرة واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بموافاة اللجنة التنظيمية الوطنية بالمشروعات الست المؤهلة للمشاركة في المبادرة.

كما أكد محافظ الجيزة على دراسة إجراء مسابقة بالتوازي مع المبادرة، للنظر في كيفية الاستفادة من كافة المشروعات المقدمة من المهتمين بالمشروعات الخضراء الذكية وسبل التمويل والتنفيذ.

وخلال اللقاء، كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل باتخاذ خطوات متقدمة نحو وضع الإطار العام وسبل التنفيذ لمشروع تحويل منطقة الزرائب من منطقة ملوثة للبيئة إلى منطقة خضراء، فيما يخص عمليات فرز وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها وعدم التأثير على البيئة.

المبادرة نقلة حضارية كبيرة للمجتمع المصري

من جانبه أكد السفير هشام بدر أن المبادرة تعد نقلة حضارية كبيرة للمجتمع المصري تساهم في تحويله لمجتمع أخضر، مشيراً إلى أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلن «بدر» أنه تقدم حتى الآن 30 مشروعا تتوافق مع كافة المعايير المحددة من الجهات القائمة على المبادرة، مؤكداً أنها تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

بنك للمشروعات الخضراء الذكية في جامعة القاهرة

من جهته، أشار نائب رئيس جامعة القاهرة لتنمية المجتمع، أن الجامعة لديها بنك للمشروعات الخضراء والذكية، وتم تحديد عددا من المشروعات التي تتوافق مع المعايير، وإلى جانب ذلك فإن هناك العديد من المشروعات حصلت بالفعل على براءة اختراع وقابلة للتنفيذ وفقا للمعايير المحددة، لافتا أن جامعة القاهرة أول جامعة تنشئ مكتب الاستدامة، وحصلت على جائزة أول جامعة صديقة للبيئة عام 2020، مؤكداً على توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون الكامل مع محافظة الجيزة والجهات القائمة على المبادرة للمشاركة الفعالة والخروج بعدد من المشروعات المؤهلة للفوز بالمسابقة.

6 مجالات في مبادرة المشروعات الخضراء

فيما أوضحت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة والمحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأيضا مشروعات مقدمة من شركات ناشئة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5 فئات رئيسية، وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.