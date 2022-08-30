جامعة بنها تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات في مسابقة كأس المعرفة

شاركت جامعة بنها في مسابقة «كأس المعرفة» التي تم تنظيمها بجامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، وفازت جامعة بنها «النشاط العلمي والتكنولوجي» بالمركز الثالث على مستوى المسابقة، وذلك في إطار اهتمام الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بالمشاركة الإيجابية لطلاب الجامعة في الأنشطة الطلابية والتواصل الفعّال بين الجامعات المصرية.

دعم الأنشطة الطلابية في جامعة بنها

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على دعم إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية، ما يسهم في اكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى الطلاب، وتنمية روح العمل الجماعي والتنافس بين الطلاب، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحياتية والمعرفية لدى الطلاب من خلال الأنشطة الثقافية المتاحة، ما يساهم في بناء صقل شخصية الطالب، وخلق جيل من قادة المستقبل.

تنمية مهارات طلاب جامعة بنها

من جانبه، قدم الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكدا أن مشاركة طلاب الجامعة في هذه المسابقات يعمل على مد أواصر الصداقة مع الطلاب من كافة الجامعات، كما أنه يعمل على تنمية المهارات لدى الطلاب.

فيما قال الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن المسابقة شارك فيها طلاب من كليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسة بشبرا، وحصلت الجامعة على المركز الثالث في المسابقة.

وأشار الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إلى أن الطلاب الفائزين في المسابقة هم «أحمد حسام السيد» كلية الهندسة بشبرا، و«أحمد علي محمد» كلية العلاج الطبيعي، و«ميار مصطفى حسن» كلية الطب البيطري، و«منة الله عبدالله» كلية الطب البشري.