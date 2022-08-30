 تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بجدري القرود في تكساس

أعلنت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة لشخص مصاب بجدري القرود في الولايات المتحدة.

المريض يعيش في مقاطعة هاريس، وكان يعاني من نقص المناعة الشديد، ويقوم مسؤولون بالتحقيق في الدور الذي لعبه فيروس جدري القرود في وفاته، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

جدري القرود.. مرض خطير في هذه الحالة

وقال جون هيلرستيد مفوض الصحة في تكساس، إن جدري القرود مرض خطير بشكل خاص لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

18ألف حالة إصابة بجدري القرود في أمريكا

وأضاف: «نواصل حث الناس على التماس العلاج إذا تعرضوا لمرض جدري القرود، أو ظهرت عليهم أعراض تتفق مع المرض».

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه جرى تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الاثنين.