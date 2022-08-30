بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، حيث أصيب في الحادث الأول 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة بخارية أمام حديقة ذكي عابدين وسط مدينة بني سويف، وفي الحادث الثاني أصيب مقاول إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي «بني سويف ـ الزعفرانة»، وتم نقل المصابين في الحادثين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق السادات أمام حديقة ذكي عابدين وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم «ربيع سمير محمد»، 50 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، و«عمر فتحي كامل»، 30 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات وكدمة شديدة بالجانب الأيمن، ومصاب ثالث رفض النقل إلى المستشفى، بينما نُقل الأول والثاني إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة مقاول في انقلاب سيارة ملاكي

وفي الحادث الثاني، أصيب مقاول في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بني سويف - الزعفرانة» الجديد، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.