«السر في التحويجة».. الغرف التجارية: المصريون يفضلون البُن المخلوط

نوَّعت مصر واردات البن من مناشئ متعددة، في وقتٍ تراجعت حصة البُن اليمني في السوق المحلية إلى 1% لارتفاع أسعاره، مقابل بدائل أخرى أنسب سعراً مثل البُن البرازيلي، الفيتنامي والتركي.

«فوزي»: البن الإندونيسي يسيطر على مبيعات السوق المصرية بحصة 65%

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن الأخضر بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ البن الإندونيسي يسيطر على 65% من السوق المصرية محتلاً بذلك الصدارة، ويليه في الاستيراد البن الفيتنامي والهندي.

«فيتنام» تنافس البن الأندونيسي.. ومزاج المصريين يفضل «جاكرتا»

وأضاف «فوزي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ البن الفيتنامي يعد المنافس القوي للبن الأندونيسي في مصر، والبلدين يحتلان الصدارة بالنسبة لواردات مصر من حبوب القهوة لتوافقها مع مزاج المصريين الذين يفضلون تحضير القهوة التركي من البن المطحون، قائلاً «الحبوب المستخدمة لا بد أن تعطي قواماً مناسباً ومتماسك ومزيج للقهوة «بتعمل وش كويس».

%1 حصة البن اليمني من السوق المصرية

وتابع، «نستورد احتياجاتنا من البن بنسبة 1% من اليمن نظراً لارتفاع أسعاره، وتاريخياً هو الأشهر، وتعد الولايات المتحدة المسيطرة على سوق البن اليمني محتلة المركز الأول من حيث الاستيراد».

كما كشف رئيس شعبة البن، عن استيراد مصر حبوب القهوة من بلاد أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وكولومبيا، ومن البلدان الأفريقية مثل أثيوبيا وأوغندا وساحل العاج، لكن تظل بلدان جنوب شرق آسيا المسيطرة وتحديداً البن الأندونيسي والفيتنامي.

سعر البن: يبدأ من 120 جنيها للكيلو السادة

أضاف «فوزي»، أنَّ أسعار البن تتراوح بين 120 إلى 160 جنيهاً للبن التركي السادة المطحون، و140 إلى 200 جنيه للبن المحوج المطحون، مؤكداً أنَّ المستهلك المصري عادة يفضل شراء البن التركي المطحون واختيار «تحويجة» معينة من المحلات أو التوليفة عن شراء توليفة جاهزة من السوبر ماركت بسبب الطعم الذي اعتاده، وكذلك لأن البن المطحون بالمحلات يكون عادةً «طازج» بخلاف العبوات الجاهزة.

واستطرد قائلاً، «البن عبارة عن خليط أو ما يعرف بـ الخلطة، فكل محل للبن يقوم بشراء أجولة حبوب القهوة وعمل توليفة من البن البرازيلي والأندونيسي والفيتنامي وكذلك الأثيوبي، فإما يختار مزج صنفين أو أكثر بنسب متساوية أو الاكتفاء بصنف وخلطه بصنف آخر بنسب بسيطة وهكذا، وهذا ما يميز محل عن آخر فالأصناف التي تُباع حسب ما تحتاجه خلطات المحل، ولا تفصح المحلات عن سر خلطاتها التي تجعل الزبائن تتردد عليها للشراء مفضلة التوليفة الخاصة بها».

وفي تصريحات سابقة، كشف رئيس الشعبة عن سعر فنجان القهوة الشعبي، الذي يبدأ من 5 جنيهات، ويصل إلى 12 و15 و17 جنيهاً، بحسب المنطقة والمقهى.

وتابع في تصريحاته، أنَّ مصر تستورد 70 ألف طن بُن سنوياً، كاشفاً عن زيادة الأسعار بنسبة 100% على أساس سنوي على خلفية موسم الجفاف الذي ضرب المحصول بالبرازيل، وبالتالي تراجع المخزون العالمي.