مصرع وإصابة 16 مشجعا في اشتباكات بالبرازيل بعد خسارة بالميراس من تشيلسي

قتل أحد مشجعي فريق كرة القدم البرازيلي «بالميراس» بالرصاص، فيما أصيب 15 آخرين، صباح اليوم، جراء أعمال عنف اندلعت في شوارع مدينة ساو باولو، بعد خسارة الفريق أمام فريق «تشيلسي» في نهائي كأس العالم للأندية.

اشتباكات عنيفة بين مشجعي فريق «بالميراس» بالبرازيل

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، قال محقق الشرطة في مدينة ساو باولو البرازيلية، إن مشتبها به اعتقل في إطلاق النار، كما لقي شخص مصرعه، وتبين أنه حارس في سجن خارج الخدمة، وأصيب 15 مشجعا آخرين وسط اشتباكات مع الشرطة بالشوارع، بعد مشاهدة العديد من مشجعي فريق «بالميراس» المباراة في محيط ملعب النادي، كنوع من أنواع العادات والتقاليد الشعبية.

وذكرت الشرطة أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق التجمعات ومكافحة الشغب، ووفقا لوكالة أنباء رويترز، سعى فريق «بالميراس» للفوز ببطولة كأس العالم التي تقام سنويا من أجل الانضمام إلى منافسيه في الولاية كورنثيانز وسانتوس وساو باولو، الذين فازوا من قبل بلقب بطولة كأس العالم في السنوات الماضية التي تقام بين أبطال القارات.

فرز فريق «تشيلسي» ببطولة كأس العالم للأندية

ويذكر أن «تشيلسي» تغلب على نظيره «بالميراس»، بفارق هدف من ركلة جزاء في الأشواط الإضافية بنتيجة 2-1، ليفوز ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، التي أقيمت في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وبذلك أصبح فريق «تشيلسي» الإنجليزي، البطل رقم 11 في كأس العالم للأندية.

وفي 2012، شارك فريق تشيلسي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن خسر لقب البطولة بعد خسارته من فريق كورينثيانز البرازيلي في المباراة النهائية، بنتيجة 0-1.

وأصيب 12 مشجعا، الشهر الماضي، عقب اشتباكات اندلعت بين أنصار فريقي أوليمبيا وريال إسبانيا، قبل بدء مباراتهما في إياب نهائي مرحلة ذهاب الدوري الهندوراسي لكرة القدم، الذي انتهى بتتويج أوليمبيا باللقب.