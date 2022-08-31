قطع المياه عن بعض المناطق بالدلتا.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة بنطاق محافظتي المنوفية والقليوبية لإجراء اعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات إضافة إلى عودة ضخ المياه بمدينة ادفو في أسوان بعد الانتهاء من أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بالمدينة.

أماكن ومواعيد انقطاع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قطع المياه اليوم، من الساعة 10 صباحا وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم بمدينة الباجور والقرى التابعة لها ومدينة سرس الليان وقرى الحامول إضافة إلى قرى «فيشا وكفر فيشا وكمشوش»، بمنوف لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال الفترة المذكورة.

عودة المياه لمدينة قليوب

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مركز ومدينه قليوب حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1200 مم بمحطة مياه كوم أشفين معبرة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها لافتا إلى أنها وفرت سيارات مياه نقيه صالحه للشرب.

الانتهاء من إجراء أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن عودة ضخ المياه منذ قليل إلى مدينة ادفو بالكامل بعد الانتهاء من إجراء أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بالمدينة تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف المقررة للشوارع والطرق.