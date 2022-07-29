مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه بالمحافظات.. اعرف المناطق

كشفت شركتا مياه الشرب بالقاهرة ومطروح عن مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب القيام بأعمال التطوير.

مواعيد قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت الموافق 30 من نفس الشهر.

مناطق قطع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «المستثمرين بزهراء المعادي، والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)»، لافتة إلى أن قطع المياه يأتي نظرا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي لعمل لحامات على خط قطر، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق المذكورة.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد ضخ المياه اليوم بالمناطق التابعة لشركة مياه مطروح

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم كالآتي..

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «العجارمة» من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «غرب المدينة» من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «الستوسية» من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 9 مساء.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عزبة الملاحة قبلي» من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.