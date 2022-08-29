قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 4 ساعات في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية بهشبين وتوابعها بمركز ناصر، اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء الساعة 11 وحتى الساعة 3 من عصر نفس اليوم.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في بيان، إلى أن سبب انقطاع المياه نظرًا للقيام بأعمال صيانة خط مياه 16 بوصة بلاستيك بقرية بهبيشن بمركز ناصر.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

موعد وأماكن ضخ المياه بمناطق محافظة مطروح

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الاثنين في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة منخفض» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساء اليوم التالي.

- منطقة «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء .

- منطقة خط «عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 2 مساء حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «السواني مرتفع» من الساعة 2 مساء حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

- منطقة «ك2» شارع 15 وشارع المجمع من الساعة 2 مساء وحتى 5 مساء