قطع المياه في عدد من المناطق بالصعيد والساحل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ومواعيد وأماكن ضخ المياه بشركة المياه والصرف بمطروح.

تسريب مياه بخط 500 مم بمنطقة التنظيم والإدارة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه عن منطقة حي جنوب المنيا بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم بسبب تسريب مياه بخط 500 مم بمنطقة التنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه جارٍ عمليات الإصلاح حتى الآن.

توفير احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

آلية تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بالشركة

وكشفت الشركة أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 125 وعلى رقم موبايل «0127116196 - 01050509013» وواتس اب على رقم 01271269587 وعلى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد وأماكن ضخ المياه بمناطق محافظة مطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري 2022 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء اليوم على مرحلتين.

- منطقة خط «عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «شرق المدينة» من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء.

- منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 3 مساء حتى الساعة 8 مساء.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 3 مساء حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

آلية التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف بالأقصر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أرقام تليفونات الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للإبلاغ عن أعطال المياه والصرف الصحى :- 125 يتم الإتصال به من خط أرضى 0952282406 - 0952284116 - 01147999752