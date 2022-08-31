عاجل.. موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتجاهل مخاطر استهداف محطة زابوريجيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بتجاهل مخاطر استهداف محطة زابوريجيا النووية، كما دعت الخارجية الروسية إلى وقف الاستفزازات بمحيط المحطة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

زيارة وفد الطاقة الذرية للمحطة النووية

ومن المتوقع أن يتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث أتاحت سلطات المدينة حبوب اليود للسكان بسبب مخاوف من وقوع حادث نووي محتمل.

وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائيل غروسي»، في تصريح صحفي، الإثنين الماضي، أنه يقود فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لزيارة المنشأة خلال الأيام المقبلة.