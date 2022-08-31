أكبر منتج عالمي للأرز يدرس حظر تصدير «الكسر» لتأمين السوق الهندية

خطوة جديدة تبحثها الهند، التي تعد أكبر منتج للأرز عالميا بنسبة استحواذ 40%، إذ تدرس بشكل جدي حظر تصدير «الأرز الكسر» خلال الفترة المقبلة، بحسب مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز»، لضمان وفرة الإمدادات المحلية.

توقعات بتراجع المحصول لقلة الأمطار

كشفت «ستاندرد آند بورز»، أن الإجراء المرتقب يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة الهندية، من هطول الأمطار الموسمية غير المتكافئة، مما يؤخر زراعة محصول الخريف الرئيسي، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة في البلاد نحو 36.8 مليون هكتار، بانخفاض 6% عن العام الماضي، و7.4% أقل من المتوسط​​، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الهندية.

الأرز المكسور بديل علفي رخيص السعر

أضافت المذكرة: «على الرغم من أن الأرز المكسور، هو نتيجة ثانوية لعملية الطحن، فقد أصبحت المخزونات المحلية تحت الأضواء بشكل متزايد، نتيجة لانخفاض إمدادات الأعلاف العالمية، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إذ أدت الحرب إلى كبح إمدادات الأعلاف بشكل مصطنع، وإعادة توجيه الكثير من الطلب إلى الأرز المكسور، الذي يدخل في صناعة الأعلاف، باعبتاره مكون رخيص السعر».

شهية صينية كبيرة للأرز العلفي

قام مشترو الأعلاف الرئيسيين، بما في ذلك الصين وفيتنام، بشراء كميات كبيرة من الأرز الهندي المكسور، في حين زاد الطلب من صناعة الأعلاف المحلية أيضًا، ورغم أن الصين ليست من المشتريمن التقليديين للأرز الهندي، لكنها تحولت إلى مشتر مهيمن في عام 2022، بعدما كانت الصين أكبر سوق تصدير للأرز غير البسمتي في يونيو الماضي، عند 314485 طنًا متريًا، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، متقدمةً كثيرًا عن الأسواق الأخرى.

مكونات علفية أغلى ثمنا

تتكون الأعلاف في العادة من مكونات رئيسية، أبرزها الذرة والقمح وفول الصويا، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتها، دفعت أسعار الأعلاف صعودا، ووجهت بوصلة التجار نحو الأرز المكسور، كعلف رخيص السعر.