حظك اليوم برج الأسد الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

الكثيرون يفضلون صداقة مولود برج الأسد فهو شخصية مرحة بطبعه، كما أنه يميل إلى التعبير عن مشاعره بشكل صريح، كما أن ذكاءه الحاد وطموحه وقدرته على دعم المقربين منه، يجعله شخصًا قياديًا بالفطرة، يستمتع الجميع بحضوره واللقاء معه، ومن أهم مميزات أصحاب هذا البرج هو حبهم للموضة واتباع أحدث الصيحات، فهو مرتب ومهتم بنفسه وبمن حوله.

ولمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، الوضع الفلكي دقيق وعليك بتنظيم أفكارك على جميع المستويات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على اللباقة وتقوية الروابط العائلية باحترام الجميع.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.