«التنسيقية» عن دعم «الـ300 جنيه»: يوم جديد من انتصار الرئيس للشعب

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن صرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، يعد يومًا جديدًا من انتصار الرئيس للشعب وحمايته من الأزمة الاقتصادية.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف «نجاتي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه استكمالا لحزم الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة والإصلاح الاقتصادي بمراحله وحماية الأفراد من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، فإن الدولة حريصة على رعاية شعبها ومحدود الدخل والتفكير في اجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة مع الاستمرار في كافة خطوات الإصلاح الاقتصادي.

احترام الدستور والمواطن

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الاستجابة لادخال مليون مواطن في برامج الحماية الاجتماعية، رسالة لاحترام الدستور والمواطن، موضحًا أنّ الرئيس استجاب للقوى السياسية بحزمة قوية تفوق توقعات القوى السياسية نفسها والحزم التنفيذية، متابعًا: «لنا الشرف إننا طالبنا بزيادة الحماية الاجتماعية والزيادة النقدية في بطاقة التموين، والتي تم الاستجابة لها بسرعة».

من جانبه، قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار صرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا لبطاقة التموين له مساس إيجابي مباشر بالمواطن المصري، وسينعكس بالكثير من الآثار الإيجابية على قدرة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، فضلا عن أن له أثر بالغ ومهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية.

ولفت «الخولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك العديد من التحركات الرئاسية من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، وصرف الدعم الاستثنائي لبطاقات التموين له انعكاس مهم في هذه الخطوات، فهو يساعد تلك الطبقة في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تصيب العالم خلال الفترة الأخيرة، كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل بارز على الاقتصاد العالمي وبالتالي اقتصاد الدول.