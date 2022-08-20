مجهولون يقتلون عاملا في مدينة قنا.. والأمن يفحص الكاميرات

لقى عامل في مغسلة مصرعه، اليوم، إثر التعدي عليه بالضرب بالشوم من قبل 3 أشخاص مجهولين داخل مغسلة محطة الأتوبيس بمنطقة المنشية، بجوار الأحوال المدنية، بمدينة قنا.

بلاغ بمقتل عامل بمدينة قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل عامل، يدعى «مؤمن. ن»، 20 عاما، مقيم قرية دنفيق مركز نقادة، بمغسل تعدى عليه 3 أشخاص بالضرب حتى الموت، بجوار الأحوال المدنية.

القتيل يعمل في مغسلة

وتبين أنه عامل في مغسلة السيارات بالمنشية في مدينة قنا، قتل على خلفية التعدي عليه بالضرب من قبل 3 أشخاص ولاذوا بالفرار، وذلك في محل عمله في المغسلة، حيث أن الجناة فاجأوه بالضرب على رأسه، وفي كامل أنحاء جسده ولم يتركوه حتى الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين، والكشف عن هويتهم، وجارٍ فحص الكاميرات لتحديهم، فضلا لمعرفة هوية مرتكبي الجريمة، كما جرى نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وكشف مصدر، أن التحريات الأولية، أثبتت أن سبب الجريمة بسبب الثأر، حيث أن عائلة المتهم على خصومة ثأرية مع عائلة أخرى في قرية دنفيق في مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال، وطالبت انتداب الطب الشرعي، ومباحث قسم قنا سرعة ضبط المتهمين وتقديم للتحقيق معهم، وتحريات المباحث لمعرفة دوافع الجريمة.