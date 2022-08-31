النيابة تستمع لأقوال المصابين في انقلاب سيارة «ربع نقل» بمحور الضبعة

تستمع النيابة العامة، حاليا، لأقوال العمال المصابين في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل» أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج، والذي أسفر عن مصرع عامل، وجرى نقل 7 مصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور الضبعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المتوفى والمصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

مصرع عامل وإصابة 7 في الحادث

تبين من التحريات الأولية أن السيارة كانت محملة بالعمال، وانقلبت على الطريق ما أدى لمصرع عامل وإصابة 7 آخرين، وتمكن رجال الحماية المدنية من رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية من جديد، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة لتحديد سبب وقوع الحادث، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التفصيلية والتكميلية في الواقعة.