«السكة الحديد» تفتح باب الاشتراكات للطلبة استعدادا للعام الدراسي خلال أيام

أعلن مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن فتح باب اشتراكات الطلبة خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، مشيرًا إلى أن أنواع الاشتراكات 3 شهور و6 شهور و9 شهور و12 شهر، موضحًا أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

تخفيضات كبيرة على اشتراكات الطلبة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تخفيضات هائلة من السكة الحديد على اشتراكات الطلبة، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في تجهيز القطارات وصيانتها وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة في أثناء الدراسة، موضحًا أنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة في المحطات، لمواجهة زحام الركاب أثناء حجز تذاكر القطارات.

تخفيضات اشتراكات الطلبة قد تصل إلى 97%

وأكد المصدر، أن تخفيضات اشتراكات الطلبة في السكة الحديد قد تصل إلى 97%، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه جارِ تجهيز وحدات إسعافية متنقلة داخل المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، منوهاً إلى أنه سيتم نشر فرق صيانة وطوارئ بكافة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا لعدم تأخر حركة مسير القطارات.

تخصيص 54 مكتب اشتراكات الطلبة بجميع محطات السكة الحديد

وأضاف المصدر، أنه تم تخصيص 54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، منهم 33 مكتب بالوجه البحري بمحطات «القاهرة- بنها- طنطا- سيدي جابر- الإسكندرية- الزقازيق- الإسماعيلية- منيا القمح- المنصورة- منوف- كفرالشيخ- كفرصقر- شبرا- شبين الكوم- شبين القناطر- تفهنا الإشراف- كوم حمادة- الخطاطبة- قويسنا»، و21 مكتبًا بالوجه القبلي بمحطات «الجيزة- الواسطى- بني سويف- المنيا-- أسيوط- سوهاج- نجع حمادي- بني مزار- ملوى- قنا- الأقصر- أسوان».

توقف حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة

وفي سياق آخر، تبدأ هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر، في تنفيذ قرار وقوف جميع القطارات القادمة من الوجه البحري والمستمرة لمحطة مصر برمسيس بمحطة شبرا الخيمة مع استمرار مسيرها لمحطة مصر برمسيس، وذلك بصفة مؤقتة، طبقاً لجدولها الحالي، وذلك تيسيرا علي جمهور الركاب الراغبين فى استقلال مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة، نظراً لما تقوم بة الهيئة من أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات ولحين الانتهاء من أعمال التجديدات وفك الارتباط ببرج الشمال ودخوله الخدمة.