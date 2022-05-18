طقس السويس اليوم الأربعاء.. معتدل نهارا والعظمى تصل لـ31 درجة

شهدت محافظة السويس منذ الساعات الأولى لليوم الأربعاء 18 مايو 2022، طقسا معتدلا ومشمسا، وظهرت سماء المدينة صافية بلا غيوم، كما نشطت الرياح متفاوتة الشدة، وهو ما شعر معه أهالي المحافظة ببرودة في الجو، خاصة مع انخفاض في بداية اليوم.

حالة الطقس في السويس اليوم الأربعاء

من جانبها، استمرت محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي تقلبات في حالة الطقس، حيث استعدت إدارات مرافق الكهرباء والمياه وغيرها للتدخل الفوري حال حدوث أي تغيرات جوية، بينما انتظمت حركة النقل والسير داخل المحافظة بالتزامن مع أداء الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكانت محافظة السويس قد تعرضت أمس الثلاثاء، لليلة باردة انخفضت فيها الحرارة إلى 17 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال توقعاتها لأحوال الطقس اليوم الأربعاء، من استمرار تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية لمدن القناة، والانخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، مما يؤدي للشعور بالبرودة، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض لـ18 درجة اليوم، في حين تصل العظمى إلى 31 درجة مئوية.

لا توجد فرص لسقوط أمطار اليوم بالسويس

وسجلت قياسات أجهزة الرصد للطقس بمحافظة السويس صباح اليوم، نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من صباح اليوم لتصل لـ61%، في حين سجلت سرعة الرياح 14 كم / ساعة، مع عدم وجود فرص لسقوط أمطار.