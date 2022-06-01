طقس السويس اليوم الأربعاء.. تحسن نسبي في الحرارة ونشاط للرياح

شهدت محافظة السويس، اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، طقسا مشمسا مع نشاط للرياح، وانخفاض طفيف للحرارة خلال الساعات الأولى من الصباح، وهو ما لا يختلف كثيرا عن طقس أمس الثلاثاء، الذي تكاثرت فيه السحب بسماء المدينة مع بداية اليوم ثم اختفت مع شروق الشمس، كما نشطت الرياح المتوسطة بشكل متقطع.

طقس اليوم الأربعاء في السويس

وانتظمت الحركة المروية على طرق مدن محافظة السويس، وشهدت سيولة مرورية منذ الصباح الباكر وانتظمت حركة السير الداخلية بين الأحياء المختلفة، والخارجية بين السويس والمحافظات المجاورة، كما شهدت المدينة الباسلة رفع درجة الاستعداد، للتعامل مع أية تغيرات طارئة في الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيان لها، على انكسار نسبي في درجات الحرارة، مع استمرار النشاط للرياح على مدار النهار، وظهور سحب متقطعة خلال الفترات المختلفة، مع توافر نسبة 1% لسقوط الأمطار، وسجلت درجة الحرارة العظمى 35، أما الصغرى فمن المتوقع أن تسجل 20 درجة مئوية.

وقد سجلت أجهزة الرصد، القراءات الخاصة بطقس السويس اليوم خلال الساعات الأولى من النهار، حيث بلغت نسبة الرطوبة 70%، والحرارة 24 درجة مئوية، والرياح سرعتها سجلت 14كم /ساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم الأربعاء

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر المتوقعة خلال طقس اليوم الأربعاء، فهي بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج سيتراوح بين 2.5 و3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.