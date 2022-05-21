تحذيرات من موجة تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

سجلت محافظة شمال سيناء انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة مساء اليوم السبت، بمقدار يصل إلى 8 درجات عن المعدلات المسجلة يوم أمس الجمعة، مما أثار مخاوف من موجة جديدة من تقلبات الطقس في قرى ومدن شمال سيناء.

الحرارة تسجل 26 درجة بشمال سيناء

وأعلن المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة سجلت 26 درجة مئوية بعد ظهر اليوم، وسط توقعات بأن تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ أيضاً، خلال الساعات القليلة القادمة.

وشهدت مناطق واسعة من شمال سيناء اختفاء سطوع الشمس لعدة ساعات من النهار، خاصةً في فترة العصر، مع تكاثر الغيوم الكثيفة في سماء المنطقة، كما سجل البحر المتوسط ارتفاعاً في مستوى الأمواج، مع نشاط ملحوظ للرياح الباردة على المناطق الصحراوية والساحلية.

الأطباء يحذرون من تخفيف الملابس

وحذر عدد من الأطباء بمستشفى العريش العام، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من تخفيف الملابس، أو ترك الأطفال بملابس مبللة، موضحين أن ذلك قد يتسبب في إصابتهم بنزلات برد شديدة، للكبار أو الصغار، وذلك بسبب التقلبات المناخية المفاجئة.

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن عمال النظافة قاموا صباح اليوم بإزالة أكياس القمامة والأوراق التي خلفتها الرياح، وأن العمل مستمر في تنظيف الشوارع، ومتابعة الأحوال المناخية لحظة بلحظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات بالمدينة، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات ديوان عام محافظة شمال سيناء.