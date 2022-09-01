نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نجاح 138 ألف طالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل قبل قليل، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، خلال ساعات، لافتة إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب وطالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب وطالبة بنسبة 88.7%.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، تم إعدادها بشكل منضبط دون حدوث أي أخطاء، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، تجنباً لحدوث أي أخطاء، منوهة إلى أنه سيتم إتاحة نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.