بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي المنيا»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصام بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

نقل 8 مصابين لمستشفى سمالوط النموذجي

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي، وبالفحص تبين وقوع حادث التصادم بين السيارتين أرقام «8761 ق ج ل»، و«7698 ن ي د»، ملاكي، ونتج عن ذلك مصرع محمد أنور 27 عاما، مقيم بمحافظة القليوبية، وإصابة كل من حمادة ناصر 25 عاما، عيد حسن 24 عاما، محمد عبد النبي 26 عاما، حمدي محمود 20 عاما، يقيمون بمحافظة القليوبية، وعبد الله عبد العزيز 51 عاما، عبد العظيم بهاء 19 عاما، جبالي عبد السلام 41 عاما، يقيمون بمحافظة سوهاج، وصبري عبد الحميد 49 عاما، ويقيم بمحافظة الجيزة.

محاولة تخطي خاطئة سبب وقوع الحادث

ونُقل المصابون إلي مستشفى مركز سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين جروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، كما تم التحفظ علي السيارتين ونقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ من إحدي السيارتين.