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مصرع كهربائي صعقا أثناء تركيب «لمبة» في قرية بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:07 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

شهدت قرية سنباط، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، مصرع كهربائي في العقد الثالث من العمر، بعد تعرضه للصعق الكهربائي، أثناء قيامه بتركيب لمبة إضاءة داخل إحدى الواحدات.

ونُقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة في المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع كهربائي في العقد الثالث من عمره، صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتركيب لمبة داخل إحد الوحدات، بإحدى القرى بدائرة المركز.

التحريات والمعاينة 

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «مصطفى.ص.غ»، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ويعمل كهربائيا، ومقيم بقرية سنباط، صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتركيب لمبة لداخل إحد الوحدات.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتم استدعاء شهود العيان من أجل سماع أقوالهم حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

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