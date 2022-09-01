رئيس «زراعة الشيوخ»: السعر الاسترشادي للقمح يعكس حرص الدولة على المزارع

أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل، خطوة هامة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

تشجيع المزارعين على زراعة القمح

وقال النائب عبد السلام الجبلي في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القرار من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح العام المقبل، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة هذا الملف مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وثمن الجبلي، جهود الرئيس السيسي في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك جهوده في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مستشهدا بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة أمس، بصرف دعم تمويني استثنائي بقيمة ٣٠٠ جنيه للأسر ببطاقات التموين، الأمر الذي يؤكد حرص الرئيس السيسي علي تلك الفئات البسيطة من مستحقي الدعم لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا نتيجة الأزمات العالمية.

تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات والجهود تعكس حرص القيادة السياسية المستمر على تخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم بأثره.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف دعم استثنائي على بطاقات التموين، ويجري الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.