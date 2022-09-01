إصابة عامل في حريق نشب داخل أحد المطاعم بمنطقة 6 أكتوبر

أصيب عامل في أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر، في حريق نشب داخل المطعم، في أثناء محاولة السيطرة على الحريق، ونُقل إلى المستشفى وقدّمت له الإسعافات اللازمة، وتحرر محض بالواقعة.

كان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بمنطقة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، كما تم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

عمال المطعم لم يتهموا أحد

وبسؤال العاملين في المطعم لم يتهموا أحد بالتسبب في نشوب الحريق، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأصيب عامل في أثناء محاولة السيطرة على الحريق، ونُقل إلى المستشفى وقدمت له الإسعافات اللازمة له، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية؛ لرفع آثار الحريق لمعرفة السبب الرئيسي في نشوب الحريق.

خطوات يجب اتباعها عند نشوب الحريق

وعن الخطوات الواجب اتباعها عند نشوب حريق، فقد نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» خطوات عدة، منها أنه في حال نشوب حريق في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي تسبب في الحريق، افصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الموجودة عادة بجوار باب الشقة، أما إذا كانت النار محدودة، يمكنك إخمادها بإزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، ووضعها على مصدر النار؛ لمنع وصول اللهب إلى المناطق المجاورة.