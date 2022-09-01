أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر.. 35 جنيها للمستهلك

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 1/9/2022 داخل المزرعة وصلت إلى 27 جنيهاً، بينما بلغ السعر الاسترشادي 35 جنيهاً للمستهلك، ووصلت أسعار البيض الأحمر والأبيض داخل المزرعة إلى 63.5 جنيه، فيما وصل السعر الاسترشادي الخاص به 70 جنيهاً للمستهلك.

«عبدالعزيز»: الجهات الرقابية تراقب الأسواق وأسعار الدواجن

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجهات الرقابية تراقب وتتابع الأسواق وأسعار الدواجن جيداً خاصة في حالة الزيادة عن الأسعار الموضحة من جانب المحلات التجارية منعاً لها من استغلال الناس أثناء الشراء إلى جانب المساعدة في استقرار الأسعار بالسوق المصري.

وطالب «عبدالعزيز»، بوجود بورصة رئيسية خلال الفترة المقبلة تكون ملزمة بتحديد تكلفة الإنتاج اليومية من خلال خبراء أو لجنة فنية، ويكون دورها توضيح التكلفة الفعلية لكيلو الفراخ البيضاء بالنسبة للمستهلكين مع تحديد هامش الربح للتجار، وهو ما يخلق انضباط عادل للتسعير.

تقليل تكلفة الإنتاج عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية

وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه يمكن تقليل تكلفة الإنتاج من جانب التجار عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية إلى نسبة 80 % مع خفض نسبة استهلاك الطاقة إلى 40 % وهو ما يساعده في تقليل تكلفة الإنتاج، وفي زيادة هامش الربح من ناحية إلى جانب استقرار أسعار الدواجن من ناحية أخري.