مصاريف جامعة النهضة 2022.. السداد على 4 أقساط خلال العام الدراسي

مصاريف جامعة النهضة 2022، من أبرز ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة، قبل الالتحاق بالجامعة، حيث تستمر الجامعة في قبول طلبات الالتحاق خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 سبتمبر، للتقديم المباشر بمقر الجامعة ببني سويف الجديدة، شرق النيل.

وأعلنت الكليات مصاريف جامعة النهضة 2022، ببني سويف خلال بيان تطرق إلى المصروفات وتقسيطها خلال العام الدراسي الجديد، والحد الأدنى لكل كلية في الفصل الدراسي الواحد، وأوضحت الجامعة أن مصاريف كل تيرم مقسمة على دفعتين، يتم سداد القسط الأول عند التقديم، والقسم الثاني 20 نوفمبر المقبل، في حين يتم سداد القسط الأول من التيرم الثاني في 28 فبراير 2023، والقسط الثاني قبل 21 مايو 2023، كالتالي:

مصاريف جامعة النهضة 2022:

- مصروفات كلية الطب البشري: 87.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الفم والأسنان: 64.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة: 49.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 39.750 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة: 27.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية علوم الحاسوب: 24.000 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الإعلام والعلاقات العامة: 17.500 ألف جنيه

- مصروفات كلية التسويق وإدارة الأعمال بشعبة إنجليزي: 17.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية التسويق وإدارة الأعمال بالشعبة العربية: 12.500 ألف جنيه.

- مصروفات كلية التسويق وإدارة الأعمال بالشعبة العربية: 60.000 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الفنون الجميلة: 22.500 ألف جنيه. والدراسة بها للعام الأول هذا العام 2022_2023

الحد الأدنى لكليات جامعة النهضة ببنى سويف 2022- 2023:

وإلى جانب مصاريف جامعة النهضة 2022، أعلنت الجامعة الحد الأدنى للقبول في كليات الجامعة، والتي تضم 9 كليات كالتالي:

-الطب البشرى: 82%.

-طب الفم والأسنان: 80%.

- الصيدلة: 74%.

-علاج طبيعي: 78%.

-الهندسة: 68%.

-علوم الحاسب: 62%.

- إدارة الأعمال: 55%.

-الإعلام والعلاقات العامة: 55%.

- فنون جميلة: 55%.