مصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء إصلاح موتور رفع مياه بالدقهلية

لقى عامل مسن مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء محاولته إصلاح موتور لرفع المياه فى منزلة بمدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وحاولت أسرته إنقاذه ونقله إلى مستشفى المنزلة المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إخاطر النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع عامل ادعاء صعق كهربائي

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنزلة، بمصرع المدعو «عبده ر. ر.»، 62 سنة، عامل، صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه موتور رفع المياه بمنزله، ووصل إلى مستشفى المنزلة المركزي جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي .

شقيق المتوفي: الوفاة أثناء إصلاحه ماتور المياه بالبيت

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز المنزلة إلي مكان الواقعة، وبالفحص وبسؤال شقيقه المدعو «محمد ر. ر.»، 70 سنة، عامل، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء قيام شقيقه، بإصلاح ماتور رفع المياه الخاص بمنزله صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتقرير مفتش الصحة والتصريح بالدفن ما لم توجد أي شبهة جنائية.