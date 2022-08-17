نتيجة تنسيق كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس.. اعرفها

جاءت نتيجة تنسيق كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 2022، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.

نتيجة تنسيق كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 2022

نتيجة تنسيق كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 2022، تضمنها الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد بالنسبة لمختلف الشعب الخاصة بخريجي الثانوية العامة، الرياضيات، العلوم، الأدبية، وجاء تنسيق كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس 2022، بحد أدنى 319 درجة.

القبول بكلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 2022 بعد تخطي اختبارات القدرات

وقبل الإعلان عن نتيجة تنسيق كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 2022، فقد شهدت كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس، اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية لطلاب الثانوية العامة، وذلك وفق الجدول والترتيبات المقررة من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تمت الاختبارات برعاية الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة والدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وجرى توفير كل سبل الراحة للطلاب كي يتمكنوا من أداء الاختبارات بسهولة ويسر دون معوقات - وفق بيان الكلية.

يذكر أن كلية الإعلام بجامعة السويس تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات من محافظات «السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط - شمال سيناء - جنوب سيناء»، ويتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.