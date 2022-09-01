ارتفاع عدد مصابي حريق مطعم شهير في أسيوط لـ3 أشخاص

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قبل قليل، موقع الحريق الذي وقع بأحد المطاعم الشهيرة بشارع الثورة المواجه لديوان عام المحافظة، إثر انفجار أسطوانة غاز فريون.

ووقع الانفجار في أثناء إجراء الصيانة اللازمة للتكييفات في المطعم، ما أدى إلى إصابة 3 فنين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

المحافظ يتفقد الموقع

وعلى الفور توجه المحافظ إلى موقع حريق المطعم الشهير للوقوف على أعمال إنقاذ المصابين، والسيطرة على الحادث، وتم توجيه الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

الدفع بعدد من سيارت الإطفاء

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام زكريا، وكيل إدارة الحماية المدنية بأسيوط، و3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

كما تم فصل المرافق عن المطعم من غاز وكهرباء ومياه، وتبين إصابة ثلاثة من الفنيين إثر الانفجار، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط العام.

ومن جانبه وجه محافظ أسيوط الشكر لرجال الإسعاف والحماية المدنية، لسرعة الاستجابة والحضور الفوري إلى موقع الحادث، وإنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى.

مراجعة سلامة المباني الواقعة بمحيط الحريق

كما كلف الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة الأمان للمنشآت الواقعة بمكان الحادث، وتكليف حؤ شرق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات قانونية لمعرفة أسبابه، ومراجعة إجراءات الأمان والسلامة بالمطعم.

كما انتقل إلى مكان الحريق أيضًا كل من: اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكيل وزارة الصحة والتضامن بالمحافظة.